Tutkija tyrmää helteennälkäisten suomalaisten näkemyksen ilmastonmuutoksen eduista – vaikka ennakoitu myrsky nyt lässähti, sään ääri-ilmiöt yleistyvät myös Suomessa

Sään ääri-ilmiöt tulevaisuutta myös Suomessa?

Sää, ja etenkin sen ääri-ilmiöt, ollut monien huulilla kuluvan kesän aikana jo ennen tätäkin rintamaa; Etelä-Euroopassa on kärvistelty hirmuhelteistä, mitkä ovat johtaneet maastopaloihin ja evakuointeihin . Lisäksi Yhdysvalloissa on raportoitu maailmanhistorian kuumimpia lukemia, kuten myös Intian suunnalla, merenpinnan lämpötila saavutti mittaushistorian kuumimman pisteen, ja esimerkiksi Etelä-Koreassa järjestetty suuri partiolaistapahtuma jouduttiin keskeyttämään taifuuniuhan vuoksi .

Luomarannan mukaan Suomessa on hyvin tyypillistä, että vuosien välillä on suurtakin vaihtelua sään eri ilmiöissä, mikä vaikeuttaa kokonaistilanteen kuvaamista. Se on kuitenkin havaittavissa, että pitkällä aikavälillä maan keskilämpötila on noussut.