Ilmanlaatu rojahti Sydneyssä vaaralliselle tasolle: Oopperatalo ja Harbour Bridge katosivat savusumuun – pääministeri astui puolustamaan hallituksen toimia

Kaupungissa on kärsitty huonosta ilmanlaadusta jo viikkoja, mutta tiistain tilanne aiheutti kaupunkilaisissa entistä laajempaa tyrmistystä.

Yleisradioyhtiö ABC kertoi, että ilmanlaatua mittaava indeksi rojahti paikoin yli kymmenen kertaa huonommaksi kuin vaarallisen ilmanlaadun raja on.

– Savutilanne Sydneyssä on erittäin paha tänään. Kyseessä on tilanne, jossa ilmanlaatu on yksi huonoimmista mitä olemme koskaan kokeneet, arvioi johtaja Richard Broome Uuden Etelä-Walesin ympäristöterveysvirastosta ABC:lle.