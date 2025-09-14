Australia aikoo käyttää noin 12 miljardia Australian dollaria (6,8 miljardia euroa) telakkapalveluiden kehittämiseen maan tulevia ydinsukellusveneitä varten Perthissä Länsi-Australiassa. Asiasta kertoi puolustusministeri Richard Marles.
Australia aikoo hankkia ainakin kolme amerikkalaista Virginia-luokan sukellusvenettä tulevien 15 vuoden aikana. Lopullisena tavoitteena on aloittaa sukellusveneiden tuotanto Australiassa.
Australia on uusimassa puolustusvoimiensa rakennetta niin, että ennen kaikkea pitkän kantaman iskukykyä vahvistetaan. Tähän on syynä Kiinan asevoimien tuntuva vahvistuminen Tyynenmeren alueella.
Myös Yhdysvaltojen on tarkoitus tulevaisuudessa käyttää Australian kuivatelakoita oman sukellusvenekalustonsa huoltoon.