Sydney verhoutui sankkaan savusumuun toistamiseen tällä viikolla – maaseudun asukkaita kehotettu siirtymään kaupunkeihin: "Jos kyseisillä alueilla syttyy paloja, ne liikkuvat nopeasti ja mahdottomia saada haltuun"

Australian itärannikolla riehuvissa maastopaloissa on kuollut kuusi ihmistä ja yli 500 kotia on tuhoutunut lokakuun puolivälistä lähtien.

Savusumu on piinannut myös Etelä-Australiassa sijaitsevaa Adelaidea, jossa viranomaiset kehottivat ihmisiä pysyttelemään sisätiloissa terveyssyistä. Tilanteen odotetaan kohenevan lähipäivinä.

Vaara leviää uusiin osavaltioihin

Tulipalovaara on levinnyt myös etelään Victorian osavaltioon, jonka luoteisosiin on annettu korkein mahdollinen palovaroitus.

Maastopalojen jäljet aiempaa pahemmat

Maastopalojen riski on kohonnut myös saariosavaltio Tasmaniassa. Sen koillisosassa on parhaillaan kaksi maastopaloa, joista ei viranomaisten mukaan kuitenkaan aiheudu välitöntä vaaraa asukkaille.

Maastopalokausi on alkanut tänä vuonna Australiassa erittäin hurjana. Tutkijoiden mukaan palot alkavat entistä aikaisemmin ja jälki on aiempaa pahempaa, kun lämpötilat ovat nousseet ja maasto on pitkään jatkuneen kuivuuden vuoksi hyvin paloherkkää.