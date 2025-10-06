Epäillyn ampujan motiivi on toistaiseksi pimennossa.

Australiassa Sydneyssä 20 ihmistä on loukkaantunut vilkkaalla kadulla tapahtuneessa ampumisessa. Yhden uhrin vammat ovat vakavia.

Poliisi sai paikallista aikaa sunnuntai-iltana ilmoituksen sattumanvaraisesti ohi ajavia autoja ja poliiseja kohti ampuneesta miehestä. Kuusikymppinen mies otettiin kiinni tapahtumapaikalta ja pidätettiin ampumisesta epäiltynä.

Epäillyn ampujan motiivi on toistaiseksi pimennossa, mutta poliisin mukaan ampuminen ei liity terrorismiin tai jengitoimintaan.

Ampumisesta epäillyltä mieheltä takavarikoitiin tapahtumapaikalta kaksi kivääriä. Hänen epäillään ampuneen 50–100 laukausta ennen kiinniottoa.

Miehelle ei ole vielä luettu syytteitä ampumisesta. Poliisi jatkaa tapauksen tutkintaa.

Joukkoampumiset ovat Australiassa melko harvinaisia maan tiukan aselainsäädännön ansiosta. Maa kielsi automaatti- ja puoliautomaattiaseet vuonna 1996 sen jälkeen, kun ampuja oli tappanut 35 ihmistä Tasmanian Port Arthurissa.

