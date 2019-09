"Ilmakehä on nyt kuin ilmainen kaatopaikka" – yhdistys haluaa päästöille kunnon hinnan ja ilmastonmuutoksesta paremman bisneksen

– Lämpeneminen, sulaminen ja hiilidioksidipitoituus kiihtyvät. Luonto ei anna tässä armoa ja jossain vaiheessa tulee se tilanne, että on pakko ryhtyä rajumpiin toimiin. Toivottavasti nopeammin kuin hitaammin, Keronen toteaa.

Milloin tilannetta voi sanoa kriisiksi?

Politiikan tasolla ilmastonmuutoksen torjunta voi vaikuttaa tuskallisen hitaalta. Jouni Keronen korostaakin yritysten ja kuluttajien roolia. Hänen johtamansa yhdistyksen missio on, että ilmastonmuutoksen pitää olla parempaa bisnestä kuin vanha liiketoiminta.

Esimerkiksi biopolttoaineiden ja -materiaalien sekä kasvispohjaisten lihankorvikkeiden valmistamisessa ollaan Suomessa erittäin pitkällä. Ratkaisevaa on hänen mukaansa se, että hiilidioksidipäästöille pitää määritellä kunnon hinta.

– Vain 20:lle prosentille kasvihuonekaasupäästöistä on määritelty jonkinlainen hinta. Ilmakehä on kuin ilmainen kaatopaikka, ja silloin uusien ratkaisujen on vaikea tulla markkinoille.