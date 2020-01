Ilmaista ruokaa nuorille? Helsinki haluaa jakaa koulujen hävikkiruokaa iltapäivisin nuorisotaloissa

Helsingin kaupungin nuorisoasiainjohtaja Mikko Vatka sanoo MTV Uutisille, että hävikkiruuan tarjoaminen nuorisolle on hyvä idea kahdesta syystä.

– Toinen ihan yhtä iso asia on, että ruoka ja yhdessä syöminen sopivat hyvin nuorisotyöhön, Vatka toteaa MTV Uutiset Liven haastattelussa.

Havikkuruoka-aloitteen takana on kokoomuslainen kaupunginvaltuutettu Jenni Pajunen ja sen on allekirjoittanut 20 valtuutettua eri puolueista.

"Ruoka on tärkeää kaikille nuorille"

– On, vaikka se ei ole tämän aloitteen varsinainen ajatus. Ruoka on tärkeää kaikille nuorille ja toisille vielä tärkeämpää kuin toisille, Vatka vastaa.

Helsinkiläisissä nuorisotaloissa on myös tehty ruokaa yhdessä.

– Siinä on kyse toisaalta siitä, että yhdessä ruuan laittaminen on mielekästä ja hyvää tekemistä. Mutta samalla siinä opitaan yhdessä olemista ja arjen taitoja.

Elintarviketurvallisuus mietityttää

Haasteena hävikkiruuan tarjoamiseksi nuorisolle on kuitenkin ruuan kuljetus ja varastointi, sillä kysymysmerkkejä aiheuttaa elintarviketurvallisuus.

– Se juuri on asia, joka on selvitettävä. Jos aloite johonkin kaatuu, se on juuri se, saadaanko tämä järjestettyä myös käytännössä.