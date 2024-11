Puolustusvoimien ex-komentaja jalkaväkimiinoista: Eurooppa ymmärtäisi, jos Suomi irtautuisi Ottawan sopimuksesta

Kansanedustaja ja ilmavoimien kenraali evp Jarmo Lindberg (kok.) pitää hyvänä, että jalkaväkimiinoista käydään keskustelua.

Euroopassa ja erityisesti muissa Venäjän naapurimaissa varmasti ymmärrettäisiin, jos Suomi päättäisi irtautua Ottawan sopimuksesta ja sallisi jalkaväkimiinat, sanoo kansanedustaja ja ilmavoimien kenraali evp Jarmo Lindberg (kok) MTV Uutisten Viiden Jälkeen -ohjelmassa.

– Euroopassa puolustustarpeet ymmärretään. Kauempana, Euroopan ulkopuolella, esimerkiksi entisissä kehitysmaa-alueilla, joissa miinoja on vastuuttomasti aikoinaan kylvetty, vastustusta voisi löytyä, Lindberg toteaa.

Hän pitää hyvänä, että asiaa käydään tarkkaan läpi nykyisessä ilmapiirissä. Hän ei ota suoraan kantaa, pitäisikö hänen mielestään Suomen irtautua Ottawan sopimuksesta.

– Ei mennä asioiden edelle.

Suomi liittyi Ottawan sopimukseen vuonna 2012. Ottawan sopimus kieltää jalkaväkimiinojen käytön, valmistuksen, myynnin ja varastoinnin. Sopimuksen ulkopuolella ovat esimerkiksi Yhdysvallat, Venäjä, Kiina ja Israel.

"Yleinen mielipide oli, että Euroopassa ei voisi olla suursotaa"

Lindberg oli puolustusvoimain komentaja Suomen liittyessä Ottawan sopimukseen. Silloin Suomessa oli vielä noin miljoona jalkaväkimiinaa.

– Silloin vuonna 2012 yleinen mielipide oli sen kaltainen, että Euroopassa ei voisi olla suursotaa ja valtavia miestappioita. Niin vain on.

Lindberg sanoo, että jalkaväkimiinat ovat ”halpoja, massamaisia, hyvin yksinkertaisia aseita”.

– Niistä on hyötyä esimerkiksi vaikeakulkuisella alueella, esimerkiksi tukkimetsässä, jossa ei voi panssariajoneuvolla kulkea.

Jalkaväkimiinoja on myös kritisoitu vanhanaikaisina, sillä niitä on aiemmissa sodissa esimerkiksi kehitysmaissa jäänyt maastoon sodan jälkeen ja näin niistä on moni myöhemmin kärsinyt.

Lindberg ymmärtää kritiikin, sillä jalkaväkimiinoja kylvettiin vastuuttomasti kehitysmaissa.

– Jos Suomessa näitä käytettäisiin, niistä tehtäisiin kartat, ja kun sotilaallisuudet olisivat ohi, ne raivattaisiin pois, Lindberg kertoo.

