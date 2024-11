Venäjän epäillystä mannertenvälisestä ohjushyökkäyksestä leviää vahvistamattomia videoita – näin arvioi Jarmo Lindberg

Venäjän Dnipron kaupunkiin tekemästä ilmahyökkäyksestä on julkaistu vahvistamattomia videoita, joissa väitetään näkyvän Venäjän tekemä isku. Videoiden aitoutta ei ole vahvistettu.

Uutistoimisto Reuters on julkaissut videoita, joissa sanotaan näkyvän Venäjän väitetty ohjusisku Dniproon. Videoiden aitoutta ei ole vahvistettu.

CNN :n ja Reutersin viranomaislähteiden mukaan hyökkäyksessä käytetty ohjus ei ollut mannertenvälinen ohjus. Reutersin haastattelemien nimettömien länsiviranomaisten mukaan arvio on alustava ja se voi muuttua.

Lindbergin mukaan videosta ei näillä tiedoilla voi päätellä juuri mitään. Hän ei hän halua spekuloida millaisella aseella videolla väitetysti näkyvä hyökkäys on mahdollisesti tehty.

"Ei minkäänlaista varmistusta"

Ukrainan ilmavoimat ei tarkentanut tiedotteessaan, minkälaisesta mannertenvälisestä ohjuksesta sen mukaan on kyse.

Ukrainalaismedioissa on spekuloitu, että hyökkäyksessä käytetty asejärjestelmä olisi mahdollisesti ollut kokeellinen mannertenvälinen RS-26 Rubezh -ohjus, joka on suunniteltu ydinkärkien kuljettamiseen.

– Video ei anna minkäänlaista varmistusta, että näin olisi. Tässä vaiheessa kaikki puhe on hyvin spekulatiivista, Lindberg toteaa.

– Jos joku vahvistaa, että kyse on kokeellisesta ohjuksesta tai jostain muusta mannertenvälisestä ohjuksesta, on se silloin uudenlaisen asejärjestelmän käyttö Ukrainassa. Siitä ei kuitenkaan ole vielä mitään varmuutta, hän jatkaa.

Hoffman painottaa viestipalvelu X:ssä sitä, että hänen mukaansa iskussa käytettiin joka tapauksessa monikärkiohjusta. Monikärkiohjukset ovat nimensä mukaisesti ohjuksia, joissa on useita taistelukärkiä.

Venäjällä on runsaasti erilaisia mannertenvälisiä ohjuksia ja myös monikärkiohjuksia, joiden lähtökohtaisesti katsotaan olevan suunniteltu ydinkärkien kuljetusta varten.

– Kun taistelukärkien tarkkuus on parantunut, on todettu, ettei ole pakko käyttää niin valtavaa tuhovoimaa ydinkärjissä. Taistelukärkien koon pienennettyä tarkkuuden kasvamisen myötä, on niitä alkanut mahtua isoon raketin nokkaan enemmän, Lindberg sanoo.