Jan Vapaavuori otti kantaa kokoomuksen mahdolliseen PS-yhteistyöhön – sohaisi somekansan ampiaispesään: "Ryhdikäs kannanotto", "Tämä on sama kuin ampuisi itseään jalkaan"

Päättyneenä viikonloppuna poliittisessa keskustelussa huomiota on herättänyt keskustelu oppositiopuolueiden kokoomuksen ja perussuomalaisten mahdollisesta syvemmästä yhteistyöstä.

– Ihmisarvo, ilmasto ja Eurooppa – kolme tärkeätä syytä miksi syvempi yhteistyö perussuomalaisten kanssa on minulle mahdoton ajatus, Vapaavuori totesi.

Vapaavuoren kirjoitus sai runsaasti palautetta. Tätä artikkelia kirjoitettaessa Vapaavuoren tviitistä, jossa hän jakoi tekstinsä, on tykätty yli 2 200 kertaa.

Se on uudelleentviitattu yli 200 kertaa ja se on kerännyt lähes 300 kommenttia, joista osa on kiitteleviä – osa taas tylyn lyttääviä.