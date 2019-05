Eeva Lehtimäen kommentti: Kokoomus kauhistelee kotisohvahallitusta ja etsii itseään oppositiosta – miten käy Orpon?

Kokoomus on ollut valtionhoitajapuolue. Hallitustaivalta on kertynyt vuoden 1987 jälkeen peräti 28 vuotta eli seitsemän vaalikautta. Oppositiossa puolue käväisi kauden 2003 – 2007, mutta sen jälkeen poliittista valtaa on käytetty eri kokoonpanoissa taas 12 vuotta putkeen. ”Kokoomuksesta on tullut hallitusneuvotteluiden avainpelaaja”, todetaan aivan oikein e2 Tutkimuksen koostamassa aineistossa.