MTV Uutisten kysely: Antti Häkkänen suosituin kokoomuksen seuraavaksi puheenjohtajaksi

– Mielestäni ei tarvitse mitään vastaehdokasta. Eli meillä on hyvä johtaja tällä hetkellä ja tehdään fiksua oppositiopolitiikkaa eli en näe mitään syytä vaihtaa, Haanpää toteaa MTV Uutisille.

Emilia Ihanus, piiripäättäjä Savo-Karjalasta on toista mieltä.

Orpo on pärjännyt melko hyvin



Suurin osa, eli vajaa puolet kyselyyn vastanneista kokoomuslaisista on sitä mieltä, että Orpo on pärjännyt melko hyvin puolueen puheenjohtajana. 36 prosentin mukaan hän on pärjännyt erittäin hyvin.