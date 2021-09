Eläinyhdistyksen laskutoimitus kissojen ällistyttävästä lisääntymisvauhdista hirvittää: "Tämän takia Suomessa on kissakriisi"

– Se on ollut melkoinen pentukone omalla alueellaan, eli se on meille jo niin sanotusti vanha tuttu. Vihdoinkin se teki yhteistyötä, että saimme sen kiinni.

Kissat täyttivät maan

Vesyn harras toive on, että kissa leikataan, etenkin jos kissalla on mahdollisuus päästä karkaamaan tai jos sitä jopa pidetään pääsääntöisesti ulkona – kuten etenkin maaseudulla usein tapahtuu.

– Puhukaa asian tärkeyden puolesta kaikille, jotka eivät tilanteen tasalla vielä ole. Kehottakaa ottamaan yhteyttä eläinsuojeluyhdistyksiin, jos omistaja on syystä tai toisesta täysin estynyt kustantamaan leikkauskuluja itse. Se on ainut keino milloinkaan saada tilannetta valoisammaksi näille kissasukupolville, jotka ihmisen välinpitämättömyydestä kovaa hintaa maksavat.

– Eräs ihminen aikanaan sanoi, että kun Jumala käski mennä ja täyttää maan, kissat ottivat tämän vähän turhan sananmukaisesti. Tämän takia Suomessa on kissakriisi. Vaikka se näyttäytyy vaaleanpunaisessa valossa överisuloisten pentukuvien kohdalla, on totuus kulissien takana lohduton ja julma, Lehtiö toteaa.

Kesäkissailmiö on historiaa

– Minun kokemukseni mukaan niitä on tällä hetkellä ainakin meidän alueellamme talteen otetuista kissoista hyvin harva. Kissaongelmaa tekevät ennemminkin (ulkona elämään päätyneet) leikkaamattomat eläimet, jotka ovat olleet joskus joidenkuiden lemmikkejä ja jotka ovat tehneet pentuja, jotka puolestaan ovat tehneet pentuja – ja ongelma on kasvanut eksponentiaalisesti.

Hiirestystunnelmissa olevia kissoja jää nyt autojen alle

– Maaseudulla vaikuttaa tilanteeseen juuri nyt se, että viljat on puitu ja kissoilla on hiirestyssesonki meneillään. Ja kun ne ovat siinä tilassa, ne eivät ole niin valppaita liikenteen suhteen kuin tavallisesti. Siksi niitä jää nyt paljon autojen alle. Joukossa on pentuja ja aikuisia.

– Nyt on puhuttu siitä, miten pennut menevät heti kaupaksi, kun tulee nettiin ilmoitus, ja yksityiset ihmiset pyytävät pennuistaan tuhatta euroa. Maalla tilanne on ihan erilainen. Kissan arvo on täällä kuin toiselta planeetalta. Tilanne on täällä lohduton.