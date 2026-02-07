Italian liikenneministeri Matteo Salvini selitti lauantaina junien myöhästelyä olympialaisten avajaisviikonloppuna sabotaasitapauksilla. Hänen mukaansa sabotaasit saattavat liittyä olympialaisiin.
Italian poliisi tutkii kolmea tapausta Bolognan ympäristössä. Poliisin tiedottaja vahvisti uutistoimisto AFP:lle, että ainakin Bologna–Venetsia-radan kytkinlaitteen tulipalo oli todennäköisesti tuhopoltto. Tiedottajan mukaan kukaan ei kuitenkaan ollut vielä ilmoittautunut tekijäksi.
Tuhansien matkustajien junat ovat myöhästelleet olympialaisten alkupäivinä. Salvinin mukaan vastaavat sabotaasit halvaannuttivat Ranskan luotijunaliikenteen ennen Pariisin olympialaisten avajaisseremonioita toissa kesänä.
Italian rautatieyhtiön mukaan myöhästymiset eivät johtuneet teknisistä vioista.
Italiassa on aiemminkin syytelty sabotaaseja junien myöhästelystä, mutta aina syytteille ei ole löytynyt perusteita.