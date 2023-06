Ikkunan läpi hypännyt peura aiheutti tuhoa amerikkalaiskodissa: "Luulin sen olevan maanjäristys"

"Luulin sen olevan maanjäristys"

Marcin isoäiti, Dianne Twersky , 85, oli kotonaan East Windsorissa, New Jerseyssä, viettämässä leppoisaa aamupäivää. Yllättäen hän kuuli kovan räsähdyksen asunnon alakerrasta.

Peura hyppäsi uima-altaaseen

Marc on kiitollinen, ettei Dianne loukkaantunut tilanteessa. Hänen mukaansa Dianne on asunut suurimman osan elämästään suurkaupungissa New Yorkissa.