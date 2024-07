Epävarma taloustilanne loi uuden ilmiön opiskelija-asuntojen vuokrauksessa – "Hakemusmäärä on valtava"

All Over Press

Myös Tampereella on havaittu sama ilmiö.

– Asunnoista kaikenlaisista pidetään aiempaa tiukemmin kiinni, se näkyy jonkin verran. Kuitenkin vaihtuvuutta on tyypillisesti opiskelija-asunnoissa joka kuukausi, kertoo Toasin toimitusjohtaja Kirsi Koski .

Koski kertoo, että Toasiin on tullut soluhakemusia parisataa enemmän kuin vuosi sitten ja myös perheasuntoja haetaan nyt jonkin verran enemmän kuin vuosi sitten.

Hakemusmäärä valtava

Toasilla on hakemuksia järjestelmässä tällä hetkellä noin 5000 kappaletta, mikä on samaa luokkaa kuin vuosi sitten. Hoasilla hakemuksia on tällä hetkellä 10 000 kappaletta, mikä vastaa viime vuoden määrää.