Ikäsyrjintä on kyselyn mukaan arkea työelämässä – Erja, 56: Vaikka pääsisi työhaastatteluun, valitaan juniori, jolla sometähteyttä taustalla

– Myös yrityspäättäjät, työnantajien edustajat oli sitä mieltä, että tämä on ongelma suomalaisessa työelämässä, kertoo MTV:n Uutisaamussa kyselyn toteuttaneen Suomen Ekonomien yhteiskuntasuhdepäällikkö Riikka Mykkänen.

Mykkänen nosti esiin myös tilaston, jonka mukaan 60 prosenttia Suomen työttömistä ekonomeista on yli 55-vuotiaita.

Uutisaamussa vierailleella Avaava Digital Oy:n asiakkuuspäällikkö Erja Lohikoskella on 56-vuotiaana itselläänkin kokemuksia haastavista työnhakutilanteista.

– Ei pääse haastatteluun tai jos pääsee 3-4 parhaan joukkoon, niin valitaan juniori, jolla on sometähteyttä taustalla, joka on valmis paahtamaan ja tekemään silppua paljon. Mutta ehkä sellainen harkintakyky puuttuu, jota kokeneemmalla on, Lohikoski arvioi.