Kaksi vangittu Kuhmoisten asevarkaudesta, yli 30 asetta yhä kateissa – "Keräilyaseet menneet ihan toiseen käyttöön"

Yhteensä poliisilla on hallussaan neljä rikoksesta epäiltyä, yksi pidätettynä ja kolme vangittuna.

Asiaan liittyvä pirkanmaalainen vuonna 1990 syntynyt mieshenkilö on pidätetty.

Tapauksen tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Kari Aaltio Sisä-Suomen poliisilaitokselta kertoo MTV:lle, että poliisi epäilee yhtä henkilöä aseiden viemisestä ja näyttelytilaan murtautumisesta, eli törkeästä varkaudesta ja törkeästä ampuma-aserikoksesta. Hän on myöntänyt syyllistyneensä rikokseen.

– Se on täysin myönnetty ja paperilla. Kuulusteluissa on tullut sellaisia yksityiskohtia, että voidaan varmuudella sanoa, että kaveri on käynyt paikanpäällä.