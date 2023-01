Iivo Niskaselta kylmä ratkaisu – Jari Isometsä tyrmää tyypillisen muminan: "Kommentti asiaa tietämättömiltä"

Jari Isometsä huomauttaa, ettei Niskasta tv-kuvissa näkynyt, mikä hankaloittaa arvioimista, mutta myös hänen on helppo uskoa, että suksi ei ollut kunnossa. Lisäksi hän huomauttaa, että Niskasen palautuminen on ollut tavallista vaikeampaa.

– Kun ei ole ihan täysi isku päällä ja toipilaana hiihtää korkealla noin kovan suorituksen, palautuminen ei ole millään ollut täydellistä. On ihan selvä asia, että kenen tahansa elimistö on kovilla, saati sellaisen, joka on ollut koronatoipilaana, menee korkealle viime tipassa ja hiihtää siellä kaksi kovaa kisaa, Isometsä sanoo.

"Sanotaan, että ei ole mitään järkeä"

– Kun jo alkuperäisessä suunnitelmassa on ollut ajatus, että tämä on se viimeinen kisa Tourilla, ja kun on hiihtänyt ensimmäistä kovaa nousua ja huomannut, että suksi ei toimi, tulee helposti ajatus, että en minä rupea toipilaana itseäni tähän tappamaan. Ratkaisu on ollut juuri se oikea: toipilaana ei hyödytä hiihtää jotakin sijaa 30.