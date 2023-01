Iivo Niskanen lähtee Tour de Skiltä kotiin – tymäytti Viaplaylle suoran kommentin

Sairastelut

Niskanen vahvisti lähtevänsä seuraavaksi kotiin, kun Touria on miehillä jäljellä vielä neljä etappia. Suomalainen pohti kisaavansa kenties seuraavan kerran Ranskassa, jossa on määrä käydä tammikuun lopussa Les Rousses'n maailmancup-kilpailut. Ohjelmassa on tuolloin sprintin lisäksi 20 kilometrin yhteislähtö perinteisellä.