Iivo Niskanen puhui kauniisti vaimostaan – lue Vuoden urheilijan puhe sanasta sanaan: "Tuli vielä ekstramuuttuja"

Urheilu ei joka kausi tuo niitä olympiakultia ja onnistumisia. Tähän välille on mahtunut paljon kaikenlaista.

Seuraava mahdollisuus siihen tarjoutui tuolla Pekingissä kahdeksan vuoden päästä. Oli aika pitkän aikavälin tavoite ja halu oli olla sinä kyseisenä päivänä maailman paras. Kaiken piti tietenkin mennä nappiin, että kultaa on mahdollista voittaa.

Välillä tuli vielä sellainen ekstramuuttuja ja vastustaja kuin korona kuvioihin. Kiinaan lähteminenkin vaati sen, että on terveenä. Sitä tautia ei saanut senkään puolesta saada, että pääsee maahan.

Onneksi pystyin kasaamaan itseni ja tekemään sen elämäni parhaan suorituksen just sinä päivänä ja tuomaan muutenkin onnistuneet mitalisuoritukset kotiin Pekingistä.

Se osoittaa aika paljon siitä, minkälaisia elämyksiä urheilu tarjoaa ihmisille. Just sillä hetkellä sen suomalaisen voitto ja menestys tuntuu just maailman parhaalta, että tämä on paras tunne, mitä minä olen koskaan kokenut. Joten toivottavasti saadaan myös jatkossa nauttia yhtä hienoja sinivalkoisia urheiluhetkiä ja pystytään edustamaan maatamme omissa lajeissamme parhaalla mahdollisella tavalla.