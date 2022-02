Näin maajoukkuekaverit muistavat Iivo Niskasen satumaisen kuukauden – Sami Jauhojärveltä suoraa puhetta Sotshin jälkeisistä haasteista: "Ura olisi saattanut olla siinä"

Matti Heikkinen ja Sami Jauhojärvi saivat maajoukkuekavereina edesauttaa ja seurata läheltä Iivo Niskasen läpimurtoa. He todistivat myös nuoren olympiavoittajan kokemia takaiskuja, kasvukipuja median edessä sekä lopullista nousua maajoukkueen ykkösnimeksi.

– Muistan kun olimme Vantaan Suomen cupissa ennen Sotshia. Odotimme kilpailua koulun käytävällä, ja siinä oli toimittajia, joiden kanssa vaihdoimme muutaman sanan. Iivo siinä rentoutui ennen kilpailua, ja normaaliin tyyliin heitti jotain lennokasta juttua. Sanoin toimittajille, että "tuosta miehestä saatte vielä monet hyvät jutut". Siitä se sitten oikeastaan lähti. Menestystä oli odotettavissa, mutta sitä tuli sitten tosi nopeasti. Ja sen jälkeen sitä on tullut paljon, Heikkinen muistelee.

– Mennään vaikka siihen Sotshin 15 kilometrin kisaan. Minulla oli aina tapana tehdä aamulenkki ja sitten käydä kylmässä suihkussa ennen kuin vedän kisapuvun päälle. Herätin kropan siihen, että tänään ajetaan kovaa. Osa muistakin alkoi käyttää samaa taktiikkaa. Olimme pukemassa kisavaatteita päälle, ja Iivo vetää deodoranttia kainaloon. "Mitä sinä nyt sitä laitat? Eikö me olla menossa hiihtämään kilpaa, ja sen jälkeen käydään suihkussa?" Iivo sanoi, että "pallidödö pitää laittaa, ettei haise pahalle, kun pääsee palkintopallille. Sinne tulee nättejä naisia jakamaa kukkia." Taisimme siinä Heikkisen Matin kanssa naureskella, että on pojalla aikamoiset puheet, Jauhojärvi kertoo.

"Ei se itseluottamus ainakaan yhtään heikentynyt"

Jauhojärven ja Heikkisen muistoissa tuosta kisasta on hämmästyttävää samankaltaisuutta.

– Itselläni ensimmäinen muisto siitä kisasta on noin kilometrin väliajasta, kun minulle huudettiin, että olen 24 sekuntia keulaa perässä. Tiesin, että en ole taistelemassa kovin hyvistä sijoituksista, ja ettei tällä suksella valitettavasti tänään pärjätä, Jauhojärvi kertaa.

Jauhojärvi oli lopulta 17:s ja Heikkinen 20:s, mutta he eivät surkuttele tuloksia, sillä kalusto on osa maastohiihtoa. He hävisivät Niskaselle yli minuutin, joka puolestaan koki karvaan tappion ruotsalaiselle pronssimiehelle Daniel Richardssonille.