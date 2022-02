Iivo Niskanen tyrmää puheet olympialaisten avausmatkasta – "Mitaleista täällä hiihdetään"

Niskasen päämatka on luonnollisesti ensi viikon perjantaina hiihdettävä 15 kilometrin perinteinen väliaikalähdöllä, joka on kilpailujen kolmas otatus. Välissä sivakoitavaan vapaan sprinttiin Niskanen ei osallistu.

Tulevana sunnuntaina on edessä kisa-avaus, perinteisellä ja vapaalla hiihdettävä 15 + 15 kilometriä.

– Tämä on hyvä välitilinpäätös ennen päämatkaa. Näen missä menen kunnon ja kokonaispaketin kanssa. Mielenkiintoinen matka, johon lähden tietysti tekemään myös tulosta, Niskanen kertoi Suomen joukkueen pressissä torstaina.

– Kyllä tämä on henkilökohtaisista matkoista toiseksi paras täällä. Lähdetään siitä etenemään, ja mitaleista täällä hiihdetään.

Viime vuosina matkaa on hiihdetty kerran tai kahdesti maailmancup-kauden aikana ja kerran arvokisoissa. Hallitsija on ollut Venäjän Aleksandr Bolshunov .

Uusi kalusto käyttöön

Kun koronapandemia rukkasi maailmancupin kalenteria kovalla kädellä, Niskanen on monen muun olympiakävijän tavoin hiihtänyt edellisen kerran numerolappu rinnassa tammikuun alussa Tour de Skillä.

Pekingin kisojen maastohiihtojen järjestäjäkaupungissa Zhangjiakoussa hän on keskittynyt harjoitteluun ja suksitesteihin.

– Nyt on tehty paljon suksitestiä, kun on tullut uutta kalustoa kiitettävästi. Olemme tehneet paljon hommia sen eteen, että pääsemme jyvälle olosuhteista.

Zhangjiakoussa on puhuttanut melko pureva pakkanen sekä ajoittain kovakin tuuli. Niskanen ei ole kokenut niitä haasteiksi, ja maastotkin maistuvat.

– Maasto on samantyyppistä kuin Pyeongchangissa, mutta täällä on hieman hitaammat kelit. Sitä myötä maasto tulee raskaammaksi. Täällä etenkin vapaalla on ollut paikoin aika nihkeätä keliä tarjolla, Niskanen toteaa mainiten edellisten olympialaisten kultamitalimaastonsa.