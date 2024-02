IAEA: Ukrainalaisia ydinvoimalatyöntekijöitä ei ole päästetty Zaporizhzhjan ydinvoimalaan – Venäjä miinoittanut ympäristön

Ydinvoimalan henkilökunnan määrä vähentynyt

– On ratkaisevan tärkeää, että laitoksella on pätevä ja ammattitaitoinen henkilökunta, jota se tarvitsee ydinturvallisuuteen, Grossi sanoi lausunnossa.

Zaporizhzhjan ydinvoimala on ollut venäläisjoukkojen hallussa maaliskuusta 2022 lähtien. Euroopan suurin ydinvoimala on joutunut tulituksen kohteeksi, ja se on irrotettu useaan otteeseen sähköverkosta, mikä on herättänyt pelkoa suuresta ydinonnettomuudesta.