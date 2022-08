IAEA:n tarkastajat saapuivat Zaporizhzhjan ydinvoimalalle, jonka ympärillä on käyty tänäänkin taisteluja – "ydinkatastrofin uhka on todellinen"

Ryhmä on yrittänyt lähteä käynnille puolen vuoden ajan, kertoi IAEA:n johtaja Rafael Grossi. Hän vakuutti IAEA:n olevan tehtävänsä tasalla ja siihen valmis.

– Minun tehtäväni on estää ydinonnettomuus ja suojella Euroopan suurinta ydinvoimalaa, Grossi sanoi AFP:n mukaan ryhmän saavuttua Zaporizhzhjan kaupunkiin.

Voimalan turvallisuus on herättänyt kansainvälistä huolta sen ympärillä käytyjen taistelujen takia. IAEA on korostanut, että ydinkatastrofin uhka on todellinen.