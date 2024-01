IAEA kertoo Venäjän miinoittaneen uudelleen Zaporizhzhjan ydinvoimalan ympäristön

Järjestön lausunnon mukaan maamiinat oli poistettu marraskuussa, mutta ne on tuotu nyt takaisin. Järjestön mukaan miinoitus on vastoin sen turvallisuusstandardeja.

Miinoitus on tehty ydinvoimalan puskurivyöhykkeelle laitoksen suoja-aitojen väliin, eikä voimalan operatiiviselle henkilöstöllä ole pääsyä alueelle. IAEA huomauttaa lausunnossaan, ettei sen asiantuntijoilla ole myöskään pääsyä useisiin reaktorihalleihin ja joihinkin muihin paikkoihin ydinvoimalan alueella.

IAEA:n johtaja Rafael Grossi on toistuvasti varoittanut ydinturvallisuusriskeistä voimala-alueella. Järjestön asiantuntijat ovat olleet paikalla valvomassa voimalan toimintaa syyskuusta 2022 lähtien.

Euroopan suurin ydinvoimalaitos

Venäjä valtasi pian vuoden 2022 helmikuun lopulla alkaneen hyökkäyksen alkuvaiheissa Zaporizhzhjan ydinvoimalan, joka sijaitsee Enerhodarin kaupungissa. Venäjä ja Ukraina ovat syyttäneet toistuvasti toisiaan onnettomuuden suunnittelusta ydinvoimalan alueella. Ydinvoimalan lähialue on ollut usein kranaattitulituksen ja lennokki-iskujen kohteena.

Zaporizhzhjan ydinvoimala on Euroopan suurin ydinvoimalaitos. Sen kuusi reaktoria vastasivat ennen Venäjän hyökkäystä viidenneksestä Ukrainan sähköntuotannosta, mutta nyt niiden tuotanto on ajettu alas.

Ydinvoimala tarvitsee sähköä ja vettä reaktoreiden jäähdytysjärjestelmiä varten. Sodan aikana voimala on irrotettu useita kertoja sähköverkosta, mikä on lisännyt pelkoa ydinonnettomuudesta. Sähköverkosta irrottamisten aikana ydinvoimala on saanut sähköä sen varajärjestelmän kautta.