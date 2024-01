Hyökkäys Ukrainaan tiedettiin tunnilleen, arvioi Pekka Toveri – mitä kaikkea tiedustelutiedot kertovat?

Päivittäin olemme tottuneet kuulemaan ja lukemaan uutisotsikoita, joiden mukaan "tiedot on saatu brittitiedustelulta, Yhdysvaltojen tiedustelu on antanut varoituksen".

Puolustusvoimien entisen tiedustelupäällikön Pekka Toverin mukaan osa keinoista on pysynyt samana maailmansotien ajalta, mutta rinnalle on tullut paljon uutta. Toverin mukaan tänä päivänä esimerkiksi avoimet tietolähteet ovat entistä tärkeämpi keino.

– Löytyy satelliittitiedustelua, erilaista kuvaustiedustelua, tekstitiedustelua, eli keinovalikoima on mittava.

Mutta myös perinteisellä vakoilutiedustelulla on edelleen suuri merkitys.

– Henkilökohtaiset tapaamiset tulevat entistä tärkeämmäksi. Se, että saa jonkun organisaation, joka on siellä sisäpiirissä kuuntelemassa ja näkemässä tietoa, on merkittävä tiedusteluväline edelleen.

"Hyökkäys Ukrainaan tiedettiin viikkoja etukäteen"

Nykypäivänä tiedustelun merkitys korostuu esimerkiksi Venäjän hyökkäyssodassa Ukrainaan. Toverin mukaan mittavalla tiedustelutiedolla on suuri merkitys Ukrainan tähänastiseen menestykseen, etenkin kun huomioidaan Venäjän ylivoima.

– Jos kriisi uhkaa, tiedustelun avulla voidaan saada ennakkovaroitus, että nyt on tulossa vaikeuksia. Esimerkiksi Ukrainaan kohdistuneessa hyökkäyksessä useita viikkoja etukäteen läntiset tiedustelupalvelut varoittivat, että Venäjä on hyökkäämässä ja melkein tunnilleen kertoivat, milloin on hyökkäämässä, Toveri kertoo.