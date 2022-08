IAEA:n johtaja: Asiantuntijaryhmä on aloittanut matkansa Zaporizhzhjan ydinvoimalalle – laitos kriisin partaalla

Ryhmän on tarkoitus saapua perille myöhemmin tällä viikolla, järjestön johtaja Rafael Grossi sanoo Twitterissä.

Venäjän hallussa olevan ydinvoimalan turvallisuus on herättänyt kansainvälistä huolta. IAEA on jo pitkään varoittanut voimalan olevan kriisin partaalla ja muistuttanut, että ydinkatastrofin uhka on todellinen.