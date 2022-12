I-P: Vanhemmat epäilevät lapsensa joutuneen seksuaalirikoksen uhriksi seurakunnan kerhossa – "Olemme aika hämmentyneitä"

Ilkka-Pohjalaisen mukaan tapauksesta epäselvän tekee se, ettei tiedetä, kumman seurakunnan toiminnassa epäilty rikos on tapahtunut. Lapsi on ollut molempien seurakuntien toiminnassa mukana.

"Olemme aika hämmentyneitä"

– On iso huoli lapsesta ja siitä on tehty ilmoitus. Ilmoituksen mukaan kyse on ollut syksyn aikana tapahtuneesta toiminnasta. Sitä emme ole tunnistaneet lasten käyttäytymisestä tai muustakaan. Olemme aika hämmentyneitä tästä asiasta, Klapuri sanoo Ilkka-Pohjalaiselle.

– Pyrimme siihen, että lapsilla on aina turvallista olla ja mielestämme on ollutkin. Kirkkoherrana olen etäällä toiminnasta, mutta kun olen keskustellut varhaiskasvatuksen henkilökunnan kanssa, he ovat yhtä ihmeissään siitä, mistä on kysymys. Kerhoissa on koko ajan kaksi aikuista, koulutettua lastenohjaajaa, Klapuri sanoo Ilkka-Pohjalaiselle.