Helsingin käräjäoikeus on vapauttanut kolme miestä, joita epäillään kurdijärjestö PKK:n rahoittamisesta, kertoo Yle. Käräjäoikeus määräsi miehet kuitenkin tehostettuun matkustuskieltoon.
Ylen mukaan epäillyistä kaksi vapautettiin perjantaina ja kolmas tiistaina. 48-, 57- ja 58-vuotiaat kurditaustaiset miehet vangittiin marraskuun alkupuolella. Heidät oli aiemmin otettu kiinni Ruokolahdella Etelä-Karjalassa.
Kurdien separatistijärjestö PKK on luokiteltu terroristijärjestöksi muun muassa EU:ssa ja Yhdysvalloissa.
Käräjäoikeuden vangitsemistietojen mukaan epäillyt rikokset olivat tapahtuneet Helsingissä ja jatkuneet marraskuulle vuodesta 2023 asti.
Keskusrikospoliisi kertoi marraskuun alussa tapauksen esitutkinnasta, jossa rikosnimikkeenä on epäilty terrorismin rahoittaminen. KRP on tutkinut epäiltyä rikoskokonaisuutta vuoden alusta lähtien.