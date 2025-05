I Kissed a Girl -hitintekijä, 66, on kuollut talopalossa

Yhdysvaltalaislaulaja ja I Kissed a Girl -hitistään tunnettu Jill Sobule, on kuollut talopalossa 66-vuotiaana.

Yhdysvaltalaislaulaja Jill Sobule, on kuollut traagisesti talopalossa varhain torstaiaamuna. Hän oli 66-vuotias. Asian vahvistivat New York Postille useat hänen entisen kollegansa.

Tulipalosta ei ole annettu lisätietoja.

Kuolemantapaus sattui vain päivää ennen kuin hänen oli määrä esiintyä.

Sobule oli valmistautumassa Jill Sobule presents: Songs From F-k 7th Grade & More -konserttiinsa, jonka piti olla Swallow Hill Music’s Tuft -teatterissa Denverissä, Coloradossa perjantaina 2. toukokuuta. Teatterin verkkosivujen mukaan näytös on peruttu.

Hänen kunniakseen järjestetään nyt epävirallinen, maksuton tilaisuus.

Lisäksi hänen elämänsä kunniaksi suunnitellaan virallista muistotilaisuutta myöhemmin tänä kesänä.

Sobule tuli tunnetuksi vuoden 1995 hittikappaleesta I Kissed a Girl, jota pidetään yleisesti ensimmäisenä avoimesti homoaiheisena kappaleena. Se pääsi aikoinaan Billboardin Top 20 -listalle.

Hänet muistetaan myös kappaleestaan Supermodel, joka esitettiin vuonna 1995 ilmestyneessä teini-ikäisten klassikkoelokuvassa Clueless.

Kolmen vuosikymmenen ura, 12 albumia

Useat Sobulen kollegat ovat ottaneet kantaa tragediaan.

– Jill Sobule oli luonnonvoima ja ihmisoikeuksien puolestapuhuja, jonka musiikki on kietoutunut osaksi kulttuuriamme. Minulla oli niin hauskaa työskennellä hänen kanssaan. Menetin tänään asiakkaan ja ystävän. Toivon, että hänen musiikkinsa, muistonsa ja perintönsä jatkavat elämäänsä ja inspiroivat muita, laulajan manageri John Porter sanoi lausunnossaan.

Hänen pitkäaikainen asianajajansa Ken Hertz kertoi, ettei Sobule ollut hänelle vain asiakas.

– Hän oli meille perhe. Hän oli läsnä jokaisena syntymänä, syntymäpäivänä ja juhlapäivänä. Hän esiintyi tyttäremme häissä, ja minä olin hänen ”teknikkonsa”, kun hän esiintyi Zoomin avulla olohuoneestamme [asuessaan luonamme] pandemian aikana, Hertz muisteli.

Sobule julkaisi kolmen vuosikymmenen mittaisen uransa aikana 12 albumia.

Hän loi tunnussävelmän myös Nickelodeonin Unfabulous-sarjaan. Hän oli myös omaelämäkerrallisen F-k 7th Grade -musikaalin takana, mikä esitettiin neljässä teatterissa.

Sobule tunnettiin nokkelista lauluntekotaidoistaan. Hän kirjoitti usein sanoituksia useista vaikeistakin aiheista, kuten syömishäiriöistä ja kuolemanrangaistuksesta.

Hitintekijä oli yksi ensimmäisistä artisteista, joka käytti joukkorahoitusta uuden musiikin julkaisemiseen. Varietyn mukaan Sobule julkaisi albuminsa California Years vuonna 2009 kerättyään 75 000 dollaria yli 500 lahjoituksella vain kahdessa kuukaudessa.

Lähde: New York Post, Variety