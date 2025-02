Roberta Flack on kuollut 88-vuotiaana. Asiasta uutisoi muun muassa Reuters.

Amerikkalainen laulaja ja Grammy-voittaja Roberta Flack on kuollut 88-vuotiaana.

Yhdysvaltalainen Flack on tullut tunnetuksi muun muassa kappaleistaan The First Time Ever I Saw Your Face, Feel Like Makin' Love ja The Fugees -yhtyeenkin versiomasta Killing Me Softly.

Klassisesti koulutettu pianisti uhmasi musiikkigenrejä sekoittaessaan jazzin, soulin, popin ja R&B:n piirteitä luodakseen omaleimaisen tyylinsä, ja hänestä tuli yksi Amerikan vaikutusvaltaisimmista laulajista.

Flack paljasti marraskuussa 2022, että hänellä oli diagnosoitu ALS-tauti, eikä hän voinut enää laulaa. Sairaus vaikuttaa hermosoluihin ja aiheuttaa halvaantumisen ja kuoleman.

Laulaja voitti neljä Grammya ja hänet palkittiin elämäntyöpalkinnolla vuonna 2020. Hän oli ensimmäinen artisti, joka voitti kaksi peräkkäistä vuoden levyn palkintoa vuoden 1973 kappaleesta ”First Time I Ever Saw Your Face” ja vuoden 1974 kappaleesta ”Killing Me Softly with His Song”.

– Yli puolen vuosisadan musiikin tekemisen aikana hän on vakiinnuttanut asemansa yhtenä pop-areenan omaleimaisimmista laulutyylisteistä, National Public Radio sanoi Flackista vuonna 2020.

Flackilla oli 1970-luvulla useita listaykköshittejä ja hän tuotti 20 studioalbumia. Vaikka hän kirjoitti osan kappaleistaan itse ja teki yhteistyötä toisten kanssa, hän piti itseään musiikin tulkitsijana.

– Kun Flack laulaa laulun, hän hyväilee jokaista kadenssia, pohtii ja tehostaa niitä, jotta sanoituksen koko merkitys toteutuisi paremmin, sanomalehti Guardian kirjoitti vuonna 2020.

Legendaarinen laulaja

Roberta Cleopatra Flack syntyi 10. helmikuuta 1937 Black Mountainissa, Pohjois-Carolinassa. Hän oli yksi neljästä muusikkoperheeseen syntyneestä lapsesta.

Flack aloitti pianonsoiton yhdeksänvuotiaana kirkon urkurina toimineen äitinsä kannustamana. Hän kirjoitti omaelämäkerrallisen, kuvitetun lastenkirjan ”The Green Piano” ensimmäisestä pianostaan, jonka hänen isänsä pelasti romuttamolta ja maalasi. Kirja on tarkoitus julkaista vuonna 2023.

Legendaarinen laulaja suoritti lukion loppuun 15-vuotiaana ja sai täyden stipendin Howardin yliopistoon, jossa hän opiskeli musiikkia. Aluksi Flack halusi konserttipianistiksi, mutta opiskeli sitten laulua ja pyrki oopperalaulajaksi.

Hän luopui unelmastaan päästä jatko-opintoihin isänsä kuoleman jälkeen ja ryhtyi opettajaksi Washingtoniin.