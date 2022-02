15-vuotiaan venäläistähden dopingtapauksessa selvät merkit kuvottavasta toiminnasta: "Se kertoo kaiken oleellisen tässä"

15-vuotias venäläistähti saa kilpailla olympialaisissa, sillä hänen dopingkärynsä käsittely on edelleen pahasti kesken ja väliaikainen kilpailukielto kumottu Urheilun kansainvälisessä vetoomustuomioistuimessa Casissa.

Karvosen mukaan Valijevan tapaus nostaa välittömästi kysymyksen Venäjän harjoittamasta järjestelmällisestä dopinginkäytöstä, jota on dokumentoitu muun muassa Sotshin olympiakisoista.

– Toinen asia on taitoluistelu ja sen synkkä historia nuorten naistähtien kohdalla. Monia arvokisavoittajia on tämän lajin historiassa henkisesti ja fyysisesti ajettu loppuun jo ennen täysi-ikäisyyttä. Toivotaan, että Valijevan kohdalla tätä ei tapahdu, Karvonen sanoo.

Keskiöön tässä teemassa on nostettu olympialaisten aikana Valijevan henkilökohtaisen valmentajan Eteri Tutberidzen valmennusmetodit, joita on monissa yhteyksissä kuvattu äärimmäisen ankariksi ja jopa epäinhmillisiksi.

Tutberidze on valmentanut lukuisten muiden nuorten naistähtien ohella myös edellisten olympialaisten voittajaa Alina Zagitovaa , 19, joka lopetti kilpailu-uransa jo 17-vuotiaana motivaation lopahdettua.

Valijevan leirin dopingselitys on ollut isoisän kanssa jaettu vesilasi, josta kilpailuissa kiellettyä sydänlääkettä trimetsadiinia olisi tullut hänen kehoonsa. Selitys kuitenkin ontuu, sillä luistelijan näytteessä havaittiin The New York Timesin mukaan myös kahta muuta sydänlääkettä.