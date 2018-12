Hyvinvointibuumi on löysännyt lemmikinomistajien kukkaronnyörejä – rahankäyttö lisääntyy koko ajan: "Kissoja pestään laadukkaammilla shampoilla kuin itse peseydytään"

– Siihen tosi tärkeään asiaan haluaa käyttää rahaa. Haluaa, että sillä on mahdollisimman hyvä olla ja että sillä on mahdollisimman hyviä leluja, millä leikkiä. Sillä on vaikutusta, millaisessa asemassa lemmikki on kotona – onko se perheenjäsen tai esimerkiksi metsästyskaveri, jolloin oikeanlaisen ruokinnan merkitys korostuu vielä entisestään, kertoo Mustin ja Mirrin tuotehallintojohtaja Annika Lundström.