Mitä ihmiset ostavat nyt koirilleen ja kissoilleen? Suomalaiset käyttävät yhä enemmän rahaa lemmikkeihinsä

Lemmikin omistaminen on vastuutehtävä

Vaasan yliopiston dosentti Henna Syrjälä kertoo, että lemmikkimarkkinoilla näkyy kaksi trendiä: lemmikin omistamista ja hoitamista ajatellaan aiempaa laajempana vastuuna, jossa ihmisen tehtävä on pitää huolta lemmikkinsä hyvästä voinnista, virikkeellistämisestä ja aktivoinnista.

Ymmärrys esimerkiksi kissojen ja koirien luonnollisista tarpeista on Syrjälän mukaan syventynyt ja levinnyt, ja niihin vastaamiseen on löydetty kaupallisia tapoja.

– Jos ajattelee vaikka agilityä urheilulajina, se on syntynyt, jotta koiralle voidaan tarjota luonnollisia käyttäytymiseen sopivia toimia, kuten kiipeilyä, pujottelua ja hyppimistä. Eli usein (uudet kulutusmuodot) lähtevät sellaisista luontaisista eläimen tarpeista.

Ihmisten erikoisiltakaan kuulostavia kulutustottumuksia ei Syrjälän mukaan kannata ajatella liian yksioikoisesti. Hän muistuttaa, että jokaisen ihmisen suhde lemmikkeihinsä ja kuluttamiseen on monisäikeinen, vaikka ihminen olisi esimerkiksi hyvin tavoitteellinen koiraharrastaja.

Tehdastekoinen korvaa itse väsätyn

Suomen Kissaliiton hallituksen puheenjohtaja Veikko Saarela kertoo, että teollinen tuotanto on korvannut aiempia kotikutoisia leluja ja muita virikkeitä.

Erilaisiakin avauksia on nähty. Ulkoilua varten kissan voi kuljettaa puistoon tarkoitukseen tehdyillä vaunuilla. Pieni divaani taas voi toimia sisustuselementtinä, "varsinkin, jos se kissa suostuu vielä makoilemaankin siinä."

– Sellaista markkinaa on. Kaikkea lemmikkieläin ei tarvitse, mutta se on sitten omistajan hemmotteluhalua. Tärkeää on, että sisäkissa voi toteuttaa lajinomaista käyttäytymistään sisätiloissakin, eli leikkiä, saalistaa, kiipeillä, raapia ja piileksiä, Saarela sanoo.