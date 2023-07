Luukas, 17, valmistaa katiskoja, joihin norpat eivät pääse hukkumaan: "Kalaakin sillä tulee"

Joensuussa asuva Luukas Posti , 17, odottaa 18-vuotissyntymäpäiviään hieman eri syistä kuin useimmat ikätoverinsa. Joensuun Yhteiskoulun lukion abivuodelle Postilla on muutakin suunniteltuna kuin valmistuminen.

Opetteli katiskanteon videoilta

Saimaa-katiska on Kettusen prototyyppiin perustuva kaksinieluinen katiskamalli, jollaisia Luukas Posti alkoi myös valmistamaan.

Ensimmäisinä kesinä Luukas Postin katiskatoiminta oli lähinnä harrastamista ja myyntikin maltillista. Asiakkaat Posti löytää Facebookista, eikä erillistä markkinointisuunnitelmaa ole toistaiseksi tarvinnut tehdä. Toiminta on ollut pienimuotoista.

– Vuositasolla liikevaihto on ollut sellaista tonnin luokkaa, Posti kertoo.

Verkkokauppa ja kotisivut tekeillä

Nyt kesällä Posti päätti, että yritystoimintaa täytyy lähteä markkinoimaan isommin. Tekeillä on kotisivut ja verkkokauppakin on suunnitteilla.

– Ei tässä minun yrityksessäni mitään kehityskaarta ole tähän mennessä ollut nähtävillä, kyllä se on niin pientä ollut. On saanut vähän taskurahaa kesäksi.

Tilauskanta kasvussa ja palaute positiivista

Posti uskoo katiskojen menekkiin, sillä tähän mennessä kaikki valmistetut on jo myyty, ja tilausjono kasvaa tasaisesti.

– Parikymmentä tilausta on tuossa listalla.

Ja kun asiakaspalautekin on ollut pelkästään positiivista, ei ole syytä uskoa, etteikö tilauskanta kasvaisi vielä markkinointisuunnitelman myötä.

– Katiskan ostaneilta on tullut pelkästään hyvää palautetta. Katiska on kuulemma helppokäyttöinen, eikä ole mitään turhia härpäkkeitä, se on kevyt kuljettaa soutuveneessä ja kalaakin sillä tulee, niin mikäs siinä, vaatimaton yrittäjän alku myhäilee.