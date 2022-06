Talvella syntyi noin 90 saimaannorpan kuuttia ja emot voineet pulskasti – heinäkuussa uhkaa kuitenkin vaara

Syntyneiden kuuttien määrässä ei Metsähallituksen erikoissuunnittelija Miina Auttilan mukaan ole tapahtunut suurta muutosta. Syntyneiden kuuttien määrä on jo muutamana vuonna ollut noin 80–90 kuutin tietämillä.

Hyvistä pesimäolosuhteista kertoo myös kuuttien pieni pesimäkuolleisuus. Pesälaskennoissa ja pesäpaikkasukelluksissa on tähän mennessä löytynyt vain kolme pesään kuollutta kuuttia, Auttila kertoo.

– Osa nähdyistä norppaemoista on ollut oikein pulskia ja hyvinvoivan näköisiä.

Kanta kasvaa hitaasti

Saimaannorpan kanta on kasvanut keskimäärin 3,5 prosenttia vuosina 2017–2021. Alimmillaan kanta oli 1980-luvun lopulla, kun saimaannorppia oli vain 200. Viime vuonna saimaannorppia arvioitiin olevan 420–430 yksilöä.

Vaikka kannan kehitys on ollut myönteistä, kanta on yhä pieni ja saimaannorppa yhä erittäin uhanalainen laji.

Auttila sanoo, että norppakannan nykyinen koko on liian pieni pitämään yllä kannan geneettistä monimuotoisuutta.

Uhkana ihminen ja muuttuva ilmasto

Verkkokuolemia on pyritty vähentämään verkkokalastuskiellolla, joka on voimassa huhtikuun puolivälistä kesäkuun loppuun. Kielto on Auttilan mukaan ollut tehokas, eikä viime vuosina norppia ole kuollut kiellon voimassaolon aikana verkkoihin.