Saimaannorppa on nyt oma ainutlaatuinen lajinsa – tieteellinen nimi muuttuu

Saimaannorppa on nyt virallisesti tunnustettu itsenäiseksi lajiksi. Aiemmin se on ollut norpan alalaji.

Päätöksen teki kansainvälinen merinisäkästieteellinen seura suomalaisten ja kansainvälisten tutkijoiden ehdotuksen pohjalta. Suomesta perusteluita esittivät tutkijat Helsingin ja Itä-Suomen yliopistoista sekä Luonnonvarakeskuksesta.

Viimeisimpien tutkimustietojen mukaan saimaannorppa eroaa riittävästi muista norpista, jotta se voidaan tunnustaa omaksi lajikseen.

Saimaannorppa on päivitetty myös maailman merinisäkkäiden luetteloon uudella tieteellisellä nimellään Pusa saimensis. Uusi luokitus vakiinnuttaa lajin virallista asemaa.

Asiasta kertoi Itä-Suomen yliopisto tiistaina tiedotteessaan.

Uusi asema korostaa ainutlaatuisuutta

Saimaannorpan asema omana lajina vahvistaa tutkijoiden mukaan tieteellisiä ja eettisiä perusteita lajin suojelulle ja korostaa saimaannorpan ainutlaatuisuutta.

Saimaannorppa on luokiteltu erittäin uhanalaiseksi lajiksi, jonka kanta on noin 500 yksilöä. Laji on Suomen ainoa kotoperäinen nisäkäs.

Kotoperäisiä lajeja esiintyy vain yhdellä tietyllä alueella, jolla laji on kehittynyt. Saimaannorppia elää vain Saimaalla.

Tänä vuonna ainakin viisi saimaannorppaa on kuollut kalanpyydyksiin. Metsähallituksen mukaan norppien hukkuminen verkkoihin hidastaa kannan elpymistä.

