Hyvää uutta vuotta! Pianisti soittaa MTV:n katsojille omistetut toivon sävelet vuodelle 2022 – "Korona-aikana on ollut vaikea löytää toivon sanomaa"

– Pandemia on vaikeuttanut ihmisten kanssakäymistä ja yhteiseloa. Korona-aikana on ollut vaikea löytää toivon sanomaa.

– Nyt kun on eletty joulun aikaa ja minulla on kristillinen maailmankuva, joulu jos mikä on toivon sanomaa. Kun Jumala syntyy ihmiseksi, on se inkarnaatio. Tähän tukeudun toivottomuudenkin aikana, sanoo Lauriala.