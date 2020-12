Mieletön versio Finlandiasta: Katso ja kuuntele, miten "Vaskimies" musisoi omalla äänellään kuin puhallinorkesteri!

Kaartin soittokunnassa työskentelevä Tuomas Lehtinen halusi tuottaa iloa musiikin merkeissä ja teki upean version Jean Sibeliuksen säveltämästä Finlandia-hymnistä, jonka hän on jakanut Twitterissä.

"Valtiolliset juhlat ovat lähellä sydäntä"

Finlandia ei kuitenkaan ole ensimmäinen Lehtisen tekemä versio, vaan keväästä lähtien hän on musisoinut harrastuksekseen, ja jakanut videoita Twitterissä.

Tulkinnoiksi on päätynyt muun muassa Oi, kallis Suomenmaa ja Katri Helenan Lintu ja Lapsi. Lasten oikeuksien päivän kunniaksi hän esitti Fanfaarin ja Peppi Pitkätossun tunnuslaulun.

Osaan teoksista Kaartin soittokunnan solistinakin toiminut Lehtinen on yhdistänyt myös laulua.

– Olen tehnyt videoita useimmiten juhla- ja liputuspäiviin liittyen näin poikkeuksellisen vuoden aikana, kun on korona. Keväällä monet alkoivat tekemään videoita, niin minäkin sitten päätin tehdä. Kun huomasin, että niistä on tykätty paljon, olen jatkanut niiden tekoa, hän kuvailee.

– Valtiolliset juhlat ovat lähellä sydäntä ja muutenkin musiikkihommat. Niitä on vain kiva tehdä.

Ääni lähtee muusikosta

Toteutuksen taustalla on puhelinsovellus, jossa voi nauhoittaa ruutuja yksi kerrallaan. Seuraavaa ruutua nauhoittaessa kuulee edelliset ruudut. Lopputuloksena syntyy moniääninen teos.

– Olen itse laulaja, niin päätin tehdä hieman erilaista. Teen mielelläni moniäänisesti, kun minulla on kuorolaulutaustaa ja trumpettiääni tulee vain helposti suusta, Lehtinen kertoo.

Twitterissä Lehtisen Finlandia-tulkinta on lähtenyt leviämään. Tällä hetkellä sitä on katsottu noin 7 000 kertaa, jaettu yli 50 kertaa ja tykkäyksiä on kertynyt noin 300.