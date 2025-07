Janni Hussin kanssa huipputulokseen tähtäävä Jari-Matti Latvala myöntää haasteen – "Aika lailla dominoinut"

Jari-Matti Latvala ja Janni Hussi lähtevät tavoittelemaan huipputulosta Suomen MM-rallin WRC2-luokan kilpailusta.

Latvala ja Hussi ovat ajaneet tänä vuonna yhdessä historic-rallin EM-sarjassa. Nyt kalusto vaihtuu Toyotan Rally2-luokituksen autoon, jolla he starttaavat WRC2-kisaan Keski-Suomen nopeilla sorateillä.

Viime vuonna Latvala saavutti Jyväskylästä komean WRC2-luokan kakkostilan Juho Hännisen kanssa. Tämän vuoden kisassa Latvala yrittää metsästää jälleen palkintosijan.

Mutta voitto voi olla liian kova tavoite suomalaiskonkarille. WRC2-luokan ylivoimainen ykkössuosikki on Oliver Solberg, joka ajoi vastikään Viron MM-rallissa sensaatiomaiseen voittoon Toyotan Rally1-autolla.

Jyväskylässä Solberg palaa jälleen Toyotan Rally2-auton puikkoihin.

– Hän on juuri voittanut MM-rallin ja päihittänyt maailmanmestareitakin. Jos ihan rehellisiä ollaan, niin en usko pystyväni aivan hänen vauhtiinsa, Latvala myöntää suoraan MTV Urheilulle.

– Hän menee tällä hetkellä niin kovaa ja kun katsoo, millaisia tuloksia hän on ajanut Rally2-autollakin, niin hän on aika lailla dominoinut siellä. Hänen vauhtinsa on siis varmasti liikaa. Hänellä on niin kova itseluottamus ja fiilis päällä.

Vuosi sitten Solberg voitti Keski-Suomessa WRC2-luokan kisan 39 sekunnin erolla Latvalaan. Solberg käytännössä veti riittävän etumatkan muihin ensimmäisenä kunnon ajopäivänä, jonka jälkeen hän kontrolloi tilannetta.

Latvala saa vastaansa myös tukun kovia suomalaisia ja virolaisia kuskeja. Kisassa ovat mukana suomalaiskuskeista muun muassa Roope Korhonen, Lauri Joona, Mikko Heikkilä ja Emil Lindholm sekä virolaisista Robert Virves, Georg Linnamäe ja Romet Jürgenson.

– Jos olemme kolmen joukossa WRC2-luokassa, niin silloin olemme onnistuneet huippuhyvin. Olen ihan tyytyväinen, jos pääsemme viidenkin joukkoon, Latvala kaavailee.

– Se on aina vähän haastavampaa, kun lähtee yhden päivän testillä kisaan. Esimerkiksi vuonna 2023 Rally1-autolla olisi pitänyt olla paljon enemmän rutiinia. Rally2-autolla on helpompi päästä sisään, mutta nyt kun ikää on tullut lisää ja ajan vain harvakseltaan MM-ralleja, niin se ottaa aina aikaa, että pääsee lämpöön, Latvala naurahtaa.

Suomen MM-ralli käynnistyy torstaina.