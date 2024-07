Hyundai pelkää Toyotan juonivan Sebastien Ogieria mestaruustaistoon – Jari-Matti Latvalalta vihjailevaa puhetta: "Hänellä on mahdollisuus"

– Se on yksia asia, jota me voisimme harkita. Hän aikoo ajaa ainakin Suomessa. Ja luulen, että hänellä on pieni mahdollisuus voittaa kuljettajien maailmanmestaruus. Se on vaihtoehto, jota me voimisimme harkita. Mutta haluaako hän ajaa täyden kauden? Meidän täytyy kysyä häneltä, Latvala toteaa Dirtfishille.