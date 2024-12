Kalle Rovanperä on tuoreen maailmanmestarin ykkösvihollinen – nosti myös tuoreen tallikaverinsa uhkaksi

Rallimestari Thierry Neuville odottaa Kalle Rovanperältä ja Toyotalta kovaa vastusta tulevalla kaudella.

Hyundain ja Toyotan välinen kamppailu ratkesi vasta kauden päätöskisassa Japanissa. Ott Tänakin ulosajo ja Toyota-kuskien onnistumiset kisan päättäneellä Power Stage -pätkällä käänsivät tittelitaiston Toyotalle niukalla kolmen pisteen erolla.

Pitkään näytti siltä, että Hyundai olisi valloittanut kaiken MM-sarjassa, mutta korealaismerkki joutui tyytymään Neuvillen kuljettajien mestaruuteen, joka tosin oli ensimmäinen automerkin historiassa. Kaudella 2025 voimasuhteet uhkaavat kääntyä jälleen vahvemmin Toyotan leiriin, sillä japanilaisvalmistaja laittaa osaan MM-ralleista peräti viiden kuskin armeijansa.

Kalle Rovanperä, Elfyn Evans, Sami Pajari ja Takamoto Katsuta ajavat Toyotalle täyden sesongin, kun taas Sebastien Ogier ajaa noin puolet kauden kisoista. Hyundai on julkistanut toistaiseksi Ott Tänakin, Thierry Neuvillen ja Adrien Fourmaux´n sopimukset. Selvää on, että vaikka Hyundain kolmikko on piinkova, antaa se tasoitusta, jos tiimi ei löydä neljännelle autolleen rahoitusta.

– He tuovat viivalle viisi autoa meidän kolmea vastaan, joten ei se missään nimessä ole ideaalitilanne taistella heitä vastaan. Kaikesta huolimatta meidän automme on kehittynyt selvästi, tuore maailmanmestari Thierry Neuville kommentoi aihetta MTV Urheilulle joulukuun testeissään.

– Näytimme tänä vuonna, että myös luotettavuus on parantunut ja myös suorituskyky on ollut tasaisempaa. Joitain heikkoja kohtia meillä yhä on ja niiden eteen me teemme nyt töitä. Toivottavasti saamme kaiken ratkaistua ennen uuden kauden alkua.

Neuville joutuu kamppailemaan entistä rajummin uusiakseen mestaruutensa, sillä Toyotan kirkkain tähti Rovanperä palaa jälleen täysipäiväiseksi kuskiksi. Muut uhkaajansa Neuville nimeää nopeasti.

– Uskon, että kandidaatit ovat samoja kuin tänä vuonna. En tiedä, mitä Ogier lopulta päättää, mutta ainakin Kalle on varmasti vahva. Myös Tänak ja Elfyn ovat päävastustajiani, Neuville summaa.

– Luulen, että myös Adrien nostaa tasoaan nyt kun hänellä on jo muutama vuosi kokemusta. Hänellä on uusi auto ja tiimi, joten hän varmasti nostaa tasoaan vuoden mittaa.

Belgialaistähti pitää siis heti uutta tallikaveriaan Fourmaux´ta potentiaalisena uhkana, mutta ei ehkä vielä aivan MM-taistoon saakka.

– Uskon, että hän tulee olemaan joissain ralleissa todellakin ytimessä. Luulen myös, että hän ottaa tulevalla kaudella ensimmäisen voittonsa. Mielenkiintoinen vuosi on siis luvassa, kun Ogier vielä hämmentää pakkaa joissain ralleissa.