MM-rallin huippukuski liitetty isoon pestiin – asiantuntija varoittaa uusista seuralaisista

Hyundain tulevaisuudella MM-rallissa on spekuloitu paljon viime aikoina, mutta ainakin ensi kaudella sillä on edelleen huipputason miehistö. Neuvillen lisäksi tiimissä ajaa tämän vuoden tavoin ainakin virolaistähti Ott Tänak .

– Nyt meillä on kaksi varmaa kuljettajaa, Thierry ja Ott. Kun meillä on kiinnitettynä kaksi tuon kaliiberin kuskiparia, meillä on varaa odottaa hieman ja katsoa, mitä on tekeillä, Hyundain tallipomo Cyril Abiteboul kommentoi muita kuskikiinnityksiä MTV Urheilulle Kreikassa perjantaina.