Hyundai isoissa ongelmissa Kanarialla – kuljettajakolmikko huuli pyöreänä: "Todella vaativaa"

Hyundai antoi Toyotalle rajusti tasoitusta heti Kanarian MM-rallin ensimmäisellä lenkillä. Tallin kuljettajat eivät olleet lainkaan tyytyväisiä autonsa suorituskykyyn.

Adrien Fourmaux on kolmen pätkän jälkeen parhaana Hyundai-kuljettajana neljäntenä, mutta hänen eronsa kisaa johtavaan Kalle Rovanperään on jo 34,2 sekuntia.

– On hyvä, että olen tallikavereideni edellä, mutta en voi olla tyytyväinen siihen. Taistelemme Toyotaa vastaan, ja vauhtimme ei riitä. Se on aika turhauttavaa koko tiimille, Fourmaux sanoi päivähuoltoon tullessaan.

– Meidän täytyy keskittyä loppuun asti, löytää keino parantaa autoa ja saada lisää suorituskykyä. Olin tasapainon puolesta tyytyväinen. Auton käyttäytyminen oli ok. Pitoa vain puuttui.

Fourmaux korosti vielä erikseen, että Hankookin renkaat toimivat sinällään hyvin, vaikkakin ne ylikuumenevat hänen mukaansa nopeasti.

– Silti ne toimivat johdonmukaisesti.

Pidon puute ihmetytti aamun mittaan myös Ott Tänakia, joka on kisassa seitsemäntenä 42,9 sekunnin päässä kärjestä.

– Pätkät ovat ratamaisia, mutta me emme aja kovin ratamaisesti. On ollut todella vaativaa.

– Auto on liian aliohjaava. Ratamaisessa ajossa auton tasapaino on supertärkeä asia, erityisesti kun tie on niin teknistä ja mutkikasta. Silloin pitää saada renkaat toimimaan ja vielä pitkällä matkalla. Siksi tasapaino ona aika kriittinen asia.

Kaikkein tuskaisin Hyundain menoon on ollut hallitseva maailmanmestari Thierry Neuville. Vahvana asfalttikuskina tunnettu belgialainen on kisassa vasta kahdeksantena, ja eroa Rovanperään on 45,4 sekuntia.

Neuvillella ei omien sanojensa mukaan ollut mitään hajua, mitä auton ajettavuudessa oleville ongelmille voisi tehdä, eikä hän saanut minkäänlaista apua edes Hyundain insinööreiltä.

– Tavoitteeni oli pysyä rauhallisena ja välttää yliajamista, tuoda auto huoltoon ja katsoa, josko insinöörit löytäisivät ratkaisuja – ja yrittää uusiksi iltapäivällä. Se on ainoa, mitä voimme tehdä; pitää pysyä keskittyneenä sekä yrittää parantaa ja löytää ongelma.

– Isoin ongelma on pidon puute ja auton aliohjaaminen. Ajaminen on ollut vaikeaa. Nyt saimme auton takaisin huoltoon, ja yritän valmistautua mahdollisimman hyvin iltapäivään. Ehkä auto toimii paremmin ja meidän on mahdollista napsia sijoituksia.

0:43 Ott Tänak avasi Hyundain isoa ongelmaa: ”Emme aja kovin ratamaisesti”