MM-rallitähdet heitettiin "painajaismaiseen" paikkaan – Kalle Rovanperä tekee tylyä jälkeä

Kanarian MM-ralli on kuljettajille poikkeuksellinen haaste, onhan kysessä kauden ainoa niin sanottu puhdas asfalttiralli. Yksi vaikeimmista ja samalla tärkeimmistä asioista liittyi kisan nuotittamiseen.

Nuotitusjakso kesti tuttuun tapaan maanantaista keskiviikkoon. Kun kisa ajetaan yleisillä, aktiivisessa käytössä olevilla teillä, tiet olivat samaan aikaan auki myös siviililiikenteelle, ja liikennettä oli nuotituksen aikana molempiin suuntiin.

Gran Canarialla tämä aiheutti ongelman siksi, että liikennettä oli niin paljon ja tiet ovat toisaalta hyvin mutkaisia, jolloin näkyvyyttä ei kaikissa paikoissa ole kovinkaan paljon.

– Nuotituksella oli tietysti supervaikea löytää ajolinjaa liikenteen ja ruuhkien vuoksi, Ott Tänak sanoi Dirtfishille.

– Normaalisti liikennettä ei ole näin paljon, mutta täällä on paljon turisteja ja ihmiset liikkuvat pätkien alueilla. Asfaltilla on oltava todella tarkka mutkan etäisyyden kanssa, kun täytyy nähdä ajolinja. Kun ajaa jonkun takana ja tulee auto vastaan, se on todella vaikeaa, Kalle Rovanperä kuvaili.

Rovanperän mukaan nuottivideoiden merkitys korostuu tässä tilanteessa.

– On erittäin tärkeää yrittää tehdä supertarkka nuotti videoista.

Kahden ensimmäisen erikoiskokeen perusteella ainakin Rovanperä on tässä onnistunut, sillä hän teki huimat pohjat niille molemmille. Kahden pätkän jälkeen johtomarginaali oli yli 15 sekuntia.

MM-sarjan kärkimies Elfyn Evans kuvaili nuotitusta "painajaismaiseksi". Tänak taas huomautti, että kyseessä on myös turvallisuusasia.

– Ihan varmasti sen olisi voinut hoitaa paremmin. Kyse ei ole vain meidän kuljettajien turvallisuudesta vaan myös muiden ihmisten.