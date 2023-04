Tähtikuljettaja painii turhauttavien haasteiden kanssa – "On ollut vaikea ymmärtää"

– Autosta löytyy nopeutta, se käy ilmi ajoista, mutta auton operointi-ikkuna vaikuttaa olevan todella pieni. Minun on ollut vaikea ymmärtää, missä on auton "sweet spot", Tänak päivitteli.

– Autoon on tehty parannuksia, mikä kävi ilmi perjantaina ja lauantaina, kun joillain pätkillä homma toimi melkein niin kuin pitääkin. Se tuntui jo hieman kilvanajolta, mutta aina tuli jotain, joka löi meidät takaisin alas.

– Meillä on joitain lupaavia juttuja, mutta töitä on paljon tehtävänä, jotta saamme paketin kuntoon ja pystymme olemaan tasaisempia koko viikonlopun. Olen varma, että tiimin väki Dovenby Hallissa on motivoitunut hoitamaan homman. Ainakin yritämme kovasti.