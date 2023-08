Hyönteistutkija kertoo, millainen loppukesästä tulee hyttysten kannalta – nyt iholle saapuu mietiskeleviä verenimijiä

– Niin kauan kun on lämpimiä kelejä, aikuistalvehtijat käyvät imeskelemässä meistä verta. Mutta heti kun alkaa kylmenemään, niin kyllä ne sitten vähenevät.

Suomen noin 40:stä hyttyslajista osa kuoriutuu muita lajeja myöhemmin. Myös sijainti voi vaikuttaa hyttysten kuoriutumisaikaan. Jos tietyllä alueella on ollut lunta pitkään keväällä, alueen hyttyset kuorituvat myöhemmin.

Hyttyset rakastavat kehitysvaiheessa kosteutta ja lämpöä, toteaa Leinonen. Hyttysiä kuoriutuu enemmän, kun ilma on lämmin.

– Jos on helle, niin kaikki purskahtavat lentoon. Suurin osa yhtä aikaa ja ne eivät lennä ehkä niin pitkään.

Tänä kesänä hyttysiä on ollut vaihtelevasti. Sateisilla alueilla hyttysiä on ollut reilusti. Jos alkukesästä joillekin alueille ei ole satanut tarpeeksi runsaasti, hyttysiä on ollut huomattavasti vähemmän.