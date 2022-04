Hyönteisguru paljastaa: Tällainen hyttyskesä on tulossa – osa öttiäisistä jo liikkeellä!

Kainuun ely-keskuksen hyönteistutkija Reima Leinosen mukaan on mahdollista, että luvassa on jopa hyvinkin runsas hyttyskesä.

– Lunta on ollut tänä talvena paljon, ja se tarkoittaa sitä, että on mahdollisuudet hyvinkin runsaaseen hyttyskesään. Mutta todennäköisesti ihan tavallinen hyttyskesä on tulossa.