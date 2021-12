Suomalaiset ostavat nyt koronan kotipikatestejä, uhkaavat jopa loppua vuoden loppuun mennessä: "Myydään heti kun saadaan hyllyyn"

Apteekkariliitosta ennakoidaan, että kotona tehtävät pikatestit saattavat loppua apteekeista vuoden loppuun mennessä. Paikoin yksittäisiä tuotepuutteita on jo nähty.

– Tavarantoimittajilla on vielä jonkin verran testejä, mutta toimittajillakin alkaa varaston pohja häämöttää. Voi olla, että jos ei saada toimittajilta tilattua testejä, niin ne saattavat loppua apteekeista vuoden loppupäivänä, Sandler toteaa.

Taustalla testien kiihtyvään myyntiin on Sandlerin mukaan omikronvariantin aiheuttama koronaepidemian äkillinen ja voimakas pahentuminen sekä poliitikkojen ja viranomaisten suositukset .

Myös kaupoista saa kotitestejä

Kotitestejä saa myös päivittäistavarakaupoista. S-ryhmältä, Keskolta ja Lidlistä kerrotaan, että testeissä on nähty loppumisia kaupoissa.

– Viime viikon aikana myynnin kasvu on ollut erittäin kovaa ja paikallisia tuotepuutteita saattaa tälläkin hetkellä esiintyä. Kaikki tavara, mitä varastoon tulee, menee kauppoihin ensimmäisessä mahdollisessa kuljetuksessa, kertoo Keskon päivittäistavarakaupan myynnin ja omat brändit -johtaja Tuuli Luoma.

Kesko on saanut tällä viikolla uuden erän testejä. Alkava viikko näyttää, miten testit riittävät joulun yli.

– Saatavuuden kanssa tilanne on erittäin vaihteleva kauppojen osalta, mutta hetkellisiä tuotepuutteita voi esiintyä. Testit myydään heti, kun niitä saadaan hyllyyn lisää, hän kertoo.

Testejä paikallisille ja turisteille Kuusamossa

– Kotitestien menekki lähti kasvamaan heti sen jälkeen, kun THL ohjeisti, että kotitestejä suositellaan tehtäväksi, jos on oireita tai muita syitä, miksi kotitesti olisi hyvä tehdä. Sen jälkeen kotitestien myynnit ovat moninkertaistuneet, Täck kertoo.

– Kuusamossa olemme varautuneet alkavaan joulusesonkiin kaikissa tavararyhmissä, myös kasvomaskeissa, käsideseissä sekä kotitesteissä. Testejä on meillä hyllyssä saatavilla tällä hetkellä ja keskusvarastolta täydennetään niitä kaikkiin K-kauppoihin, joiden valikoimassa tuote on.

Myös Lidlin myymälöissä testejä on ostettu paljon. Jouluun on kuitenkin varauduttu täyttämällä varastoja.

– Viime viikkoina koronan kotitestien kysyntä on jälleen vilkastunut etenkin niillä alueilla, joilla koronatilanne on heikentynyt. Lisääntyneen kysynnän vuoksi tuote on saattaa olla tilapäisesti loppu yksittäisistä myymälöistä, mutta hyllyt pyritään täyttämään mahdollisimman pian, kertoo Lidlin kampanjointiosaston päällikkö Meri Aalto.